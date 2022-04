Tennislegende Billie Jean King fel tegen weren Russen van Wimbledon: ‘Kan uitsluiting niet steunen’

,,Een van de grondbeginselen bij de oprichting van de WTA was dat ieder meisje in de wereld die goed genoeg was, een plek zou krijgen om te spelen. Ik onderschreef dat in 1971 en ik doe dat nog steeds”, schreef ze op Twitter. ,,Ik kan de uitsluiting van individuele vrouwelijke atleten van toernooien, alleen maar vanwege hun nationaliteit, niet steunen.”