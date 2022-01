Tennislegende Chris Evert (67) heeft eierstokkanker

Video Willem II’er Roemaratoe na zeperd in Zwolle: ‘Er moet wel echt iets bij, ja’

Terwijl de spelers van PEC Zwolle zich naar het ‘bordes’ van hun stadion spoeden om toegesnelde fans te begroeten na de zege op Willem II, zoekt Godfried Roemeratoe naar woorden. ,,Waar we ons nog aan kunnen vasthouden? We hadden een goed trainingskamp achter de rug, maar het was vandaag weer niet goed genoeg.”

7:51