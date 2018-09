Tennislegende Courier stopt als coach Davis Cup

Tijdrit én wegwedstrijd Hoe goed wordt superjuni­or Evenepoel straks bij de profs?

19:29 Na de wereldtitel op de juniorentijdrit bleek Remco Evenepoel ook in de wegrit met afstand de beste junior in Innsbruck. Met twee regenboogtruien op zak slaat de pas 18-jarige Belg de beloftencategorie over om volgend seizoen meteen prof te worden bij Quick-Step. ,,Een heel interessante casus die we met veel interesse gaan volgen’’, zegt Merijn Zeeman, sportief directeur van Lotto-Jumbo.