Tennissensatie Chung voorlopig geblesseerd aan de kant

Voor meer dan 5 miljard aan transfers in 2017

19:25 Op de internationale transfermarkt is nog nooit zo veel geld omgegaan als in 2017. De FIFA maakt melding van het record. Het gaat om een bedrag van 5,14 miljard euro. Dat is ruim 32 procent meer dan in 2016. Bij ongeveer de helft van de transacties was een Europese club betrokken.