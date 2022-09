Tennisser Alcaraz wint US Open en is nieuwe nummer 1 van de wereld

Tennisser Carlos Alcaraz heeft op de US Open zijn eerste grandslamtitel veroverd. De 19-jarige Spanjaard, als derde geplaatst in New York, versloeg de Noor Casper Ruud, de nummer 5 van de plaatsingslijst, in vier sets: 6-4 2-6 7-6 (1) 6-3.

De finale besliste ook wie de nieuwe nummer 1-positie op de wereldranglijst in zou gaan nemen. Alcaraz is met de winst van de US Open maandag doorgestoten naar die plek. Hij neemt die positie over van Daniil Medvedev. De Russische titelverdediger werd in de vierde ronde uitgeschakeld en raakte daarmee zijn leidende positie kwijt.

Met aanvallend spel nam Alcaraz het initiatief in de eerste set in het Arthur Ashe-stadion in het New Yorkse stadsdeel Queens. Na breakkansen aan beide kanten in de openingsgames, won de Spanjaard de opslagbeurt van Ruud op 1-1. Die break was voldoende voor het winnen van de eerste set, waarin hij waar nodig aan het net verscheen en de punten pakte.

In de tweede set was Alcaraz minder dominant op zijn eigen opslag. Vooral op zijn tweede opslag scoorde hij maar weinig punten en in de rally’s was de Noor ook beter. Ruud brak en kwam op 4-2 en nam met een tweede break de set: 6-2. Alcaraz toonde veerkracht door meteen in de derde set uit te lopen naar 2-0, maar Ruud kwam terug. Hij kreeg op 6-5 twee setpoints op de service van de Spanjaard. Die dwong alsnog een tiebreak af en won die door fouten van Ruud eenvoudig met 7-1.

De opgeleefde Alcaraz pakte in de vierde set op 3-2 de opslagbeurt van zijn Noorse opponent en was ineens dicht bij zijn eerste grandslamtitel. Na drie marathonpartijen op rij die hij pas won in de vijfde set kreeg hij tegen Ruud op 5-3 in de vierde set zijn eerste twee matchpoints. Na drie uur en 20 minuten was het op het tweede matchpoint met een ace raak. Vol ongeloof liet hij zich vallen op het Amerikaanse hardcourt.

Ruud (23) stoot van de vijfde positie op de wereldranglijst nu door naar nummer 2. Hij verloor in mei zijn eerste grandslamfinale in Parijs van Rafael Nadal, maar won de toernooien van Gstaad, Genève en Buenos Aires, al waren die allemaal op gravel. Zijn enige andere finale op hardcourt dit jaar verloor hij in Miami van Alcaraz.

Na afloop van de wedstrijd stond Ruud bij de uitreiking van de prijzen eerst stil bij de slachtoffers van de aanslagen van 11 september, die 21 jaar geleden in New York plaatsvonden. Daarna zei hij zal blijven vechten voor de titel van beste tennisser van de wereld. Ook bedankte hij zijn vader Christian Ruud, die zelf professioneel tennis speelde.

Alcaraz lost de Australiër Lleyton Hewitt af als de jongste nummer 1 van de wereld. Het was tevens zijn eerste finale van een grandslamtoernooi, al won hij dit jaar wel al vier titels. Ook hij zei, in navolging van Ruud, eerst dat zijn gedachten bij de slachtoffers van 9/11 zijn. Daarna bedankte hij zijn ouders en familieleden die niet aanwezig konden zijn op het toernooi. Viervouding US Open-winnaar John McEnroe overhandigde hem zijn bokaal.