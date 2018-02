Tennisser Harrison vrijgesproken van racisme

Boom opent seizoen pas in Parijs-Nice

17:25 Lars Boom maakt pas begin volgende maand zijn rentree in het peloton. De 32-jarige Brabander heeft in overleg met de ploegleiding van LottoNL-Jumbo besloten het Vlaamse openingsweekeinde over te slaan en zich te richten op Parijs-Nice. Boom is herstellende van een operatie om hartritmestoornissen te verhelpen.