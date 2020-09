Tennisser Rojer loopt eindstrijd dubbelspel US Open mis

PSV haalt zesvoudig kampioen Eric Addo terug naar de club, hij wordt stagiair bij de jeugdoplei­ding

8 september PSV heeft Eric Addo teruggehaald naar De Herdgang. De voormalig verdediger, die in het Philips Stadion een cultstatus verwierf, wordt stagiair-trainer bij de jeugdopleiding (PSV Academy). Addo was laatstelijk werkzaam bij FC Eindhoven en had op dit moment geen job.