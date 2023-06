Tennissers hebben een middel om online drek te zuiveren: ‘Hopelijk gaan meer toernooien het gebruiken’

Olympisch comité Kosovo woest op Novak Djokovic na zijn politieke teksten op Roland Garros

Het olympisch comité van Kosovo wil dat het IOC een disciplinaire procedure start tegen tennisser Novak Djokovic. Die liet zich maandag, nadat hij zijn eerste wedstrijd op Roland Garros had gewonnen, uit over de onrust in het land waar Serviërs en etnische Albanezen met elkaar botsen. ‘Kosovo is het hart van Servië, stop het geweld’, schreef hij op de camera waarop tennissers meestal een groet naar hun fans plaatsen.