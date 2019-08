Tennissers India willen garanties voor veiligheid

Dat zei captain Mahesh Bhupathi vandaag. De spanningen tussen India en Pakistan zijn de laatste weken opgelopen sinds India de speciale status van Kashmir wil schrappen. De regering wil de noordelijke deelstaat opdelen in twee afzonderlijke gebieden. Die moeten dan rechtstreeks worden bestuurd vanuit New Delhi, de hoofdstad van India.

Kashmir wordt geclaimd door zowel India als Pakistan. Die landen hebben allebei een deel van het gebied in handen. Ze hebben sinds 1947 meerdere oorlogen uitgevochten over de grensregio. ,,We willen gewoon garanties voor onze veiligheid", aldus Bhupathi. De ontmoeting tussen India en Pakistan in de Davis Cup is halverwege september.