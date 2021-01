Tennisster heeft acht vingers en zeven tenen, maar staat toch op Australian Open

Peesjevee Podcast | ‘Benieuwd naar perspec­tief voor Adrian Fein nu Jorrit Hendrix verkast’

12 januari Met het vertrek van Jorrit Hendrix ontstaan bij PSV nieuwe perspectieven voor middenvelders die tot nu toe (al dan niet door blessures) nog niet veel in actie kwamen. PSV-watcher Rik Elfrink is in de zesde aflevering van de Peesjevee-podcast nieuwe stijl benieuwd naar het perspectief voor Adrian Fein, zeker nu hij niet inviel in de topper tegen Ajax. ,,Ryan Thomas, Mauro Júnior en Érick Gutiérrez waren eerder aan de beurt. Dat maakt het plaatje voor hem niet direct positiever.”