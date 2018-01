Rus naar finale ITF-toernooi in Frankrijk

Arantxa Rus heeft de eindstrijd bereikt van het ITF-toernooi in het Franse stadje Andrézieux-Bouthéon. De 27-jarige Westlandse rekende in de halve finales simpel af met de Française Fiona Ferro, die met een wildcard was toegelaten en in de kwartfinale Bibiane Schoofs had verrast: 6-1 6-0.