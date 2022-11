Tennissters Oranje na gemist matchpoint met 2-0 achter tegen Frankrijk in Billie Jean King Cup

Lamens verspeelde een voorsprong van 2-0 in de eerste set, maar herstelde zich in een tiebreak. In de tweede set verloor ze twee keer haar service, waardoor Parry snel kon uitlopen naar 6-2. Lamens kwam in de derde set terug uit bijna verloren positie. Ze won na een achterstand van 5-3 drie games op rij, maar verspeelde daarna een wedstrijdpunt. In de tiebreak was Parry net iets te sterk.