Tennissters tegen Verenigde Staten in Fed Cup

Dat was het resultaat van de loting van vandaag in Londen. Oranje komt uit in Wereldgroep I van het mondiale landentoernooi.

De Verenigde Staten zijn een geduchte tegenstander. Het team heeft zeventien keer de Fed Cup gewonnen, ook al was dat in 2000 voor het laatst. Amerika domineerde dit jaar de US Open met vier speelsters bij de laatste vier. Sloane Stephens won het toernooi. In november staat de ploeg van captain Kathy Rinaldi-Stunkel in Minsk in de finale van de Fed Cup tegen Wit-Rusland.