Tennistoernooi gaat diep door het stof na ophef over ongepaste outfit en ‘spreekverbod’: ‘Dit had nooit mogen gebeuren’

Met videoDe organisatie achter de Madrid Open gaat toch door het stof en excuseert zich nadat de vrouwen na de dubbelfinale niet mochten speechen. Dat was slechts een van de incidenten rond gendergelijkheid die er vorige week plaatsvonden. Er was een verschil in de grootte van de cakes, de outfits van de ballenmeisjes op het hoofdterrein waren te kort en te bloot en er werd te laat, tot 1u ‘s nachts, gespeeld.

In Rome, waar deze week met de ‘Italian Open’ ook een Masters 1.000-toernooi plaatsvindt, was Madrid nog steeds een actueel thema. Zo liet verliezend finaliste Jessica Pegula nog van zich horen. ,,Dit had ik nog nooit in mijn leven meegemaakt. Zelfs na de finale van een Challengertoernooi mag je altijd spreken. Ik weet niet in welke eeuw de mensen leven die beslist hebben dat moment te schrappen. En dan nog waarschijnlijk vermoeden dat dit ongemerkt voorbij zou gaan”, aldus de Amerikaanse.

Haar dubbelpartner Coco Gauff claimde op haar persconferentie in Rome dat ze wel degelijk excuses heeft gekregen, maar dat het gissen was naar de reden waarom de speeches geschrapt werden. ,,Er is me gezegd dat het om een situatie ging waarin ik niets mee te maken had. Misschien omdat andere speelsters zich eerder kritisch hadden uitgelaten? Daarop antwoordde ik dat dit niet voldoende reden was om het moment af te gelasten. We hebben toch hard gewerkt om in de finale te geraken?”

Volledig scherm Als antwoord op de storm van kritiek, kregen de ballenmeisjes tijdens de finales een aangepaste outfit aangemeten. © rv

Maar vandaag komen er vanuit de organisatie achter de Madrid Open toch excuses. ,,Het was onaanvaardbaar dat we onze dubbelfinalisten bij de vrouwen niet de kans gaven om hun fans aan het einde van de wedstrijd toe te spreken. We hebben onze excuses rechtstreeks aangeboden aan de speelsters”, aldus toernooidirecteur Gerard Tsobanian. ,,We hebben een fout gemaakt en dit zal nooit meer gebeuren.” Het toernooi zegt ook in samenwerking met de WTA de protocollen te verbeteren.

Plots oversized shorts in plaats van korte rokjes

In een sport die constant streeft naar gendergelijkheid viel ook de keuze van de outfits van de ballenmeisjes op de Madrid Open niet in goede aarde. Tijdens de wedstrijden van de toppers op het centre court droegen ballenmeisjes aanvankelijk korte rokjes en topjes, terwijl ze dat niet deden op de terreinen waar minder media-aandacht voor is. Daar mochten zowel jongens als meisjes ballen rapen mét gewone T-shirts en broekjes.

Opvallend: als reactie op de vele kritiek, wijzigde de organisatie plots de outfits van de ballenmeisjes tijdens de finales op de slotdag. Geen rokjes meer, wel een oversized short.

Volledig scherm © ANP / EPA

Maar ook de finales in het dubbelspel zorgden op de slotdag dus voor controverse. Bij de vrouwen werd die gewonnen door Victoria Azarenka en Beatriz Haddad-Maia. Zij haalden het van Coco Gauff en Jessica Pegula met 6-1 en 6-4 en pakten hun eerste toernooizege als dubbel. Groot was de verbazing even nadien toen ze na de overhandiging van de trofeeën niet de tijd kregen om - zoals de traditie het wil - even te speechen na de match. Wat na de dubbelfinale bij de mannen wel gebeurde. ,,Zoiets heb ik nog nooit gezien”, sprak Greg Rusedski als tv-commentator. Ook op de sociale media kreeg het voorval de nodige weerklank, met onder andere de Tunesische Ons Jabeur (WTA 4) die dat ‘triest en onaanvaardbaar’ vond.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Verliezend finaliste Coco Gauff was ‘not amused’ en gaf haar dankwoordje dan maar mee via Twitter. ,,Ik ben me de kans ontzegd om te spreken na de finale vandaag, maar wil bij deze de fans bedanken die ons en het vrouwentennis deze week gesteund hebben. Bedankt Jessica voor het plezier dat we gehad hebben op de court en om van die onwezenlijke punten te maken. Gefeliciteerd, Vika en Bia. Ik wil ook nog mijn team en dat van Jessica bedanken en natuurlijk ook de ballenmeisjes- en jongens, de organisatie en iedereen die achter de schermen gewerkt heeft. Twitter laat me niet toe om alles te schrijven wat ik had willen zeggen tijdens mijn speech, maar ik wil dus gewoon nog tonen dankbaar te zijn.”

‘Een schande’

Ook Azarenka (WTA 16) kroop in haar Twitter-pen en zei dat het moeilijk gaat worden om aan haar zoontje uit te leggen waarom ze hem niet even kon groeten tijdens de trofeeceremonie. Rennae Stubbs, Australische ex-speelster en commentator, ten slotte: ,,Een schande dat een Masters 1.000-toernooi de winnaar niet laten speechen. Wat was daar de reden achter? Ik hoop dat de WTA erop toeziet dat dit nooit meer gebeurt?”

De organisatie achter het toernooi, waarvan ex-speler Feliciano Lopez voorzitter is, gaf aanvankelijk geen reden voor het niet houden van de speeches.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Feliciano Lopez kreeg een veeg uit de pan van Iga Swiatek, de nummer één die de finale verloor na een titanenduel van 2,5 uur tegen Aryna Sabalenka (6-3, 3-6 en 6-3). De Poolse mocht wél speechen na de finale en refereerde opvallend aan twee van haar vorige duels waarin ze ook ‘s nachts nog in actie was. ,,Het is niet leuk om te spelen om 1 u ‘s nachts. Gelukkig heb ik die aparte ervaringen overwonnen en was ik blij de finale te kunnen spelen.”

En dan was er ook nog ‘Cakegate’. De taart die Alcaraz voor zijn verjaardag op 5 mei voor zijn twintigste verjaardag kreeg, was een pak groter dan die van Sabalenka voor haar 26ste. Ook zij was jarig op 5 mei. Maar de taart van Alcarez bestond uit verschillende lagen en werd voor een fotomoment op een plateau aangedragen. ,,Dit klopt niet”, schreef Bianca Andreescu, de Canadese nummer 27. Hier gaf Lopez wel een uitleg voor. Dat Alcarez net de finale had bereikt, hij op centre court speelde en het een thuistoernooi betrof.

Volledig scherm Het verschil in taart tussen een jarige tennisser en een jarige tennisster © rv

De tenniswereld heeft de laatste jaren veel denkwerk gestoken in het nastreven van gendergelijkheid. Denk maar aan de aanpassingen van Wimbledon, waar vrouwen nu gekleurde onderbroeken mogen dragen om menstruatiestress te vermijden. Of aan de gelijktrekking van het prijzengeld op verschillende toernooien. De keuzes van de Madrid Open werden dus alles behalve gesmaakt.

Op sociale media reageren veel fans geschokt: ,,Weet de organisatie niet dat het 2023 is?” en ,,Ik ben geschokt door de seksualisering van jonge ballenmeisjes tijdens de Madrid Open.”

Niet de eerste keer

De organisatie van het belangrijke tennistoernooi is niet aan hun proefstuk toe. In 2004 lag de Madrid Open al eerder onder vuur nadat ze ballenmeisjes vervingen door modellen in weinig verhullende outfits op het hoofdterrein. Dat deden ze in 2006 gewoon weer opnieuw, maar toen met mannelijke modellen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © Photo News