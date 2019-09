Ter Stegen schittert namens Barcelona in Duitsland: ‘Mensen weten wel wat ik kan’

De 27-jarige doelman uit Mönchengladbach, die in de nationale ploeg van Duitsland nog altijd genoegen moet nemen met een reserverol achter Manuel Neuer, kreeg na afloop lovend commentaar in de Duitse en Spaanse pers. ,,Ja, Borussia Dortmund heeft een paar goede kansen gehad, maar gelukkig stond ik steeds op de goede plek", reageerde Ter Stegen, begonnen aan zijn zesde seizoen bij FC Barcelona, na afloop nuchter.



,,We stonden een paar keer niet georganiseerd en dat is dodelijk tegen een ploeg als Borussia Dortmund, dus ik ben blij dat we een punt hebben overgehouden aan deze zware wedstrijd. We speelden een goede wedstrijd, maar er zijn zeker nog dingen die beter moeten.”