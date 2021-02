Terugkeer Götze kan bij PSV het goede gevoel terugbrengen

Door Rik Elfrink



PSV ging eind december de winterstop in met slechts één punt achterstand op Ajax en de wetenschap dat een vervolg in het bekertoernooi en de Europa League gloorde. Vijf overwinningen op rij en totale rust op de transfermarkt zorgden voor ongeveer de kalmste kerstbreak aller tijden. Niet dat PSV nou direct voor iedereen titelfavoriet was, maar de algemene opinie was dat de strijd met Ajax tot ver in april of mei zou kunnen duren. En misschien kon Roger Schmidt dit seizoen wel verrassen met zijn team.