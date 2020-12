Test je kennis in onze grote Brabantse voetbal quiz

De hartver­scheu­ren­de zoektocht naar Jack Charlton in dé film van 2020

Er is momenteel veel te doen om het koppen in het voetbal. Jack Charlton was ooit een geweldige kopper en over hem is nu een film uitgekomen. Onze verslaggever Mikos Gouka kijkt alvast uit naar het moment dat de film ook in Nederland te zien is.