'Tévez geblesseerd na potje voetbal in de gevangenis'

FC Utrecht: doorgaans taaie kost voor Willem II

11:09 De volgende tegenstander van Willem II is FC Utrecht, dat zaterdagavond op bezoek komt in Tilburg. Van de laatste 18 onderlinge competitiewedstrijden verloren de Tilburgers er liefst 15. In tien van die duels wisten de Tricolores niet eens te scoren. FC Utrecht is doorgaans dus zeer taaie kost voor Willem II.