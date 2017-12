The Dukes verliest ruim bij 't Gooi

,,De jongens hebben niet zo slecht gespeeld als het lijkt", bleef Dukes-coach Alex Chang positief. ,,Het grootste probleem was dat we te veel kleine foutjes hebben gemaakt. 't Gooi is een goed team en zij straffen de foutjes af." De Bosschenaren bleven in het begin in het spoor de gastheren. Na 25 minuten spelen was het nog slechts 5-0. Vervolgens vielen Jim Maas en Lars Linnenbank geblesseerd uit en sloeg de vermoeidheid toe.