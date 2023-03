The Dukes verliest zijn aanvoerder met dubbele beenbreuk: ‘Maar hij vindt zelf het verliezen van deze wedstrijd waarschijnlijk erger’

The Dukes verloor zaterdag in de ereklasse niet alleen van ’t Gooi, maar ook zijn aanvoerder Vuga Tagicakibau. Dat laatste is erger, want de leider van de ploeg liep een dubbele beenbreuk op. Al denkt de captain daar zelf waarschijnlijk anders over.

Een klaterend applaus was er te horen toen Vuga Tagicakibau de ambulance in werd getild. De aanvoerder van de Bossche rugbyploeg maakte een handgebaar naar zijn hoofd, stak zijn duim op en tikte met zijn vuist op zijn hart. Niet veel later reed de ziekenwagen, door een erehaag die spelers van beide ploegen hadden gevormd, van het veld. Het was een bijzonder moment, maar de blessure was een smet op de partij, die lange tijd spannend was. Beide teams hadden op verschillende momenten het overwicht.

De blessure van Tagicakibau zorgde voor een zwarte rand om de wedstrijd, maar plaatste die niet in een ander perspectief. The Dukes ging ook na het voorval voor de winst. ,,We wilden juist winnen voor Vuga”, zegt Dukes-speler Maarten van Osch. ,,Als je vraagt wat erger is de wedstrijd verliezen of Vuga. Dan zou hij antwoorden de wedstrijd. Dat hem dit overkomt is heel klote. Hij is de leider binnen het team, zowel op als naast het veld. We noemen hem niet voor niets de ‘little general’.”

Medische hulp

Zo’n twee minuten voor rust liep de 33-jarige de blessure op. Het was een normale rugbysituatie. Hij zette zelf een tackle in, waarna er verschillende spelers over hem heen vielen. De scheidsrechter had direct de ernst van de situatie door. Hij legde het spel stil. Ook grepen verschillende spelers met hun handen naar hun hoofd. Iets dat de aanvoerder zelf ook deed. Er kwam medische hulp het veld in en er werd een ambulance gebeld. Na overleg met beide teams floot de scheidsrechter voor de rust. Mede dankzij een try en drie conversies tussen de palen van Tagicakibau was de stand 21-21.

Quote Maandag is er geen training en gaan we met een groep naar het ziekenhuis om Tagicaki­bau beter te laten voelen Maarten van Osch, The Dukes

Beide teams zochten de kleedkamer op. Terwijl de Bossche aanvoerder op het veld lag te wachten op de komst van de ambulance. Ondanks de heftige gebeurtenis ging het bij de spelers vooral over het vervolg van de wedstrijd volgens Van Osch. ,,Vuga was in goede handen. Hij zou willen dat wij ons op de wedstrijd richten. Dus hebben wij het gehad over hoe we het verder zouden aanpakken. De knop moest om, je kunt niet anders. Dat kon ook, omdat we het geloof hadden dat hij dat zou willen. We deden het voor Vuga.”

Na een onderbreking van ruim drie kwartier leek de ploeg in het veld de klap te boven. Dankzij een try van Eli Leber, zijn tweede, kwam de thuisploeg op voorsprong. Maar mede door fouten van The Dukes drukte ‘t Gooi in korte tijd drie try’s: 26-40. De Bosschenaren bleven knokken, maar ondanks try’s van Stan Hobbelen en Andrea Cerino werd met 36-43 verloren.

,,Het is balen dat we er niet in geslaagd zijn om te winnen voor Vuga”, vertelt Van Osch. Die ook baalde dat hij drie conversies miste en er niet in slaagde om in de voetsporen van de captain te treden. ,,We gaan hem bellen en berichtjes sturen. Maandag is er geen training en gaan we met een groep naar het ziekenhuis om hem beter te laten voelen.”