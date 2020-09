Thiago voor 30 miljoen euro van Bayern München naar Liverpool

Thiago werd in april 1991 geboren in het Italiaanse San Pietro Vernotico, toen zijn vader Mazinho (wereldkampioen met Brazilië in 1994) voor Lecce speelde. Op zijn derde verhuisde Thiago naar Spanje, waar zijn vader voor Valencia en Celta de Vigo speelde. Thiago kwam op zijn vijftiende jeugdopleiding van FC Barcelona terecht. Hij kwam uiteindelijk tot exact honderd wedstrijden in de hoofdmacht van de Spaanse topclub, maar vertrok in de zomer van 2013 naar Bayern München. Pep Guardiola, die hem ook had laten debuteren bij Barcelona, haalde hem toen naar het zuiden van Duitsland. Bij Der Rekordmeister speelde Thiago de afgelopen zeven jaar 235 wedstrijden, waarin hij goed was voor 31 goals en 37 assists.



,,Dit is geweldig”, luidde de eerste reactie van Thiago op de kanalen van Liverpool. ,,Op dit moment heb ik heel lang gewacht. Ik ben ongelooflijk blij voor mijn nieuwe club te kunnen gaan voetballen. Al die jaren ben ik maar met één ding bezig geweest, het winnen van prijzen. Dat is waar je het voor doet. Bij Liverpool hoop ik nog veel bekers aan mijn erelijst te gaan toevoegen. Dit is de juiste club voor mij.”