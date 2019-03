Thiem in illuster rijtje na zege op Federer

Thiem, die Federer gisteren in drie sets versloeg, boekte zijn derde zege op Federer in vijf partijen. De Oostenrijker versloeg Federer ook in 2016 op gras in Stuttgart en in hetzelfde jaar op het gravel van Rome.



Twee namen uit het verse rijtje van vijf zullen geen wenkbrauwen doen fronsen. Ook Rafael Nadal (23-15) en Novak Djokovic (25-22) hebben een positieve balans tegen Federer bij vijf partijen of meer. De andere twee namen doen minder snel een belletje rinkelen: de Rus Jevgeni Kafelnikov (4-2) en de Spaanse gravelspecialist Alex Corretja (3-2). Tegen Corretja en Kafelnikov kan Federer de stand niet meer rechttrekken. Beide tennissers zijn immers al gestopt.



Ook één Nederlander heeft een positieve balans tegen Roger Federer. In zijn enige partij ooit tegen de Zwitser won Jan Siemerink in 1998 in de kwartfinale van het ATP-toernooi van Toulouse (7-6, 6-2). Het was het debuutjaar van Federer als profspeler.