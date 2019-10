Thiem knokt zich naar finale in Peking

Dominic Thiem is op karakter en kwaliteit doorgedrongen tot de tennisfinale in Peking. De als eerste geplaatste Oostenrijker had het zwaar te verduren tegen de Rus Karen Chatsjanov, de nummer 4 van de plaatsingslijst. Na een boeiend gevecht van 2 uur en 41 minuten kon Thiem toch nog juichen: 2-6 7-6 (5) 7-5.