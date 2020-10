Thiem laat zich in heerlijke kwartfinale verrassen door Schwartzman

Tennisser Diego Schwartzman heeft in Parijs voor de eerste keer de laatste vier bereikt bij een grandslamtoernooi. De 28-jarige Argentijn bleef op Roland Garros in een marathonpartij van 5 uur en 8 minuten de als derde geplaatste Dominic Thiem de baas. De nummer 14 van de wereld zegevierde in vijf enerverende sets: 7-6 (1), 5-7, 6-7 (6), 7-6 (5) en 6-2.

De twee gravelspecialisten kwamen voor de negende keer tegen elkaar uit. Schwartzman won voor de derde keer. Hij speelt in de halve finales tegen de winnaar van het duel tussen de Italiaanse debutant Jannik Sinner en de als tweede geplaatste Spanjaard Rafael Nadal. Die partij staat nog voor dinsdagavond laat op het programma.

Thiem (27) haalde in de laatste vier jaar steeds de halve finales op Roland Garros. De Oostenrijker won de titel in Parijs echter nog nooit. De laatste twee jaar was hij finalist. In 2016 en 2017 bleef hij steken in de halve finales.

Thiem veroverde vorige maand in New York bij de US Open wel zijn eerste grandslamtitiel. Schwartzman strandde in 2018 in de kwartfinales op Roland Garros. Ook op de US Open kwam hij twee keer niet voorbij de laatste acht (2017 en 2019).

De twee tennisvrienden leverden in Parijs een boeiend gevecht. De vele en langdurige slagenwisselingen waren van hoog niveau en hadden vaak een verrassende uitkomst. Op het mentale vlak deden beiden niet voor elkaar onder. In de laatste set echter bleek Schwartzman over net iets meer kracht en conditie te beschikken. Opvallend was dat Thiem aanzienlijk meer winners sloeg dan zijn opponent: 65 tegen 47. De kampioen van New York maakte echter ook veel meer fouten: 81 tegen 62.

“Dominic is nu één van de beste spelers van de wereld. We zijn vrienden, ik heb heel veel respect voor hem. Niettemin vind ik dat ik deze partij verdiend heb gewonnen”, sprak Schwartzman glunderend.