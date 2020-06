Thiem na deelname aan ‘corona-toernooi’ Djokovic: ‘We waren te optimistisch’

Thiem deed niet mee aan het evenement in Zadar, maar won het eerste toernooi in Belgrado. Hij kijkt nu met spijt terug op zijn deelname. ,,Ik was geschokt toen ik het nieuws van de Adria Tour vernam. We hebben wekenlang zonder publiek gespeeld, dus we waren meer dan blij dat er weer fans bij een toernooi waren", reageerde hij op zijn Instragram. ,,We vertrouwden de coronaregels van de Servische overheid, maar we zijn te optimistisch geweest. Ons gedrag was een vergissing, we waren te euforisch en het spijt mij heel erg."



De Oostenrijker, nummer 3 op de wereldranglijst, zegt zelf alleen maar negatief te zijn getest. ,,Ik ben nu vijf keer getest in tien dagen tijd en het resultaat was altijd negatief. Ik wens iedereen die besmet is geraakt het beste en een goed herstel."