Thiem pas na vijf sets langs wildcardspeler Gaston

Video Martens scoort in eerste Clásico bij vrouwen

16:24 FC Barcelona won vanmiddag met 0-4 bij Real Madrid, in de eerste Clásico tussen de vrouwenteams van de Spaanse grootmachten welteverstaan. Lieke Martens viel in de 55ste minuut in en maakte elf minuten later de derde goal voor Barcelona.