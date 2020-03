Thiem passeert Federer op nieuwe ATP-ranking

Jumbo klaar om klassie­kers te kleuren: ‘Gaat alleen nog maar beter worden’

12:47 In Omloop Het Nieuwsblad, een prooi voor de Belg Jasper Stuyven, liet ook Jumbo-Visma zich nadrukkelijk gelden. Met Mike Teunissen zat er lang een geel-zwart shirt in de kopgroep, maar Wout van Aert maakte de meeste indruk en is de onbetwiste kopman voor het voorjaar.