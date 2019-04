Thiem stoot recordhouder Nadal uit het toernooi

Heel verrassend is de overwinning van Thiem niet. De Oostenrijker presteert uitstekend op gravel en versloeg Nadal al drie keer, alle keren op Nadal's favoriete ondergrond. De finalist van 2017 (hij werd toen met 6-4 en 6-1 verslagen door Nadal) verloor dit toernooi nog geen set tegen erkende gravelspecialisten als Diego Schwartzman, Jaume Munar en Guido Pella.



Nadal maakte onlangs in Monte Carlo zijn rentree nadat hij voor de halve finale tegen Roger Federer in Indian Wells forfait moest geven wegens knieklachten. Hij bereikte in Monaco de halve finale, waarin hij in twee sets verloor van de uiteindelijke toernooiwinnaar Fabio Fognini. In Barcelona liet hij nog niet zijn beste tennis zien en had hij het al moeilijk met Leonardo Mayer (driesetter) en Jan-Lennard Struff (twee keer 7-5).



Tegen Thiem had Nadal het opnieuw lastig. Waar de Oostenrijkse nummer vijf van de wereld liefst twaalf breakpoints wist te creëren (en er twee wist te benutten), kreeg Nadal er slechts drie. Dat gebeurde in de allerlaatste game van de partij. Thiem werkte ze allemaal weg en pakte met een bekeken bal de winst binnen: 6-4 en 6-4.



In de finale wacht voor Thiem een ontmoeting met Daniil Medvedev. De Rus versloeg Kei Nishikori in drie sets.