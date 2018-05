Thiem tegen Simon in finale Lyon

Thiem wist onlangs in Madrid een einde te maken aan de zegereeks op gravel van Rafael Nadal. De huidige nummer acht van de wereld stoomde in de Spaanse hoofdstad door naar de finale, maar daarin moest hij buigen voor Alexander Zverev. Thiem liet zich vorige week in Rome verrassen door Fabio Fognini, maar in Lyon maakt hij zijn reputatie voorlopig wel weer waar. Hij geldt als outsider voor Roland Garros.



De 24-jarige Oostenrijker neemt het morgen in de finale op tegen Gilles Simon. De Franse favoriet versloeg de Brit Cameron Norrie met 6-1 7-6 (6). Simon schreef begin dit jaar al het ATP-toernooi in India op zijn naam, Thiem zegevierde op het gravel in Buenos Aires.