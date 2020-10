Thiem veegt Ruud van het gravel in Parijs

WK motorcross lijkt in 2021 naar de Witte Ruysheuvel in Oss te komen

13:12 Het WK motorcross lijkt in 2021 naar Oss te komen. De onderhandelingen hierover zijn nog in volle gang. Duidelijk is in ieder geval dat de GP van Valkenswaard niet op de kalender zal verschijnen. Dit bevestigde Maarten Roos, die de afgelopen jaren de GP in Valkenswaard organiseerde.