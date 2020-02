Thiem verrassend onderuit tegen Mager in Rio de Janeiro

Dominic Thiem is in de kwartfinales van het ATP-toernooi in Rio de Janeiro verrassend naar de uitgang verwezen. De Italiaanse qualifier Gianluca Mager was in twee sets te sterk voor de als eerste geplaatste Oostenrijker: 6-7(4), 5-7.

In zijn voorgaande van de twee partijen had Thiem al het maximale aantal sets nodig gehad, terwijl Mager vanaf het begin van het kwalificatietoernooi geen set prijs had gegeven op het Braziliaanse gravel. Uiteindelijk trok de Australian Open-finalist van eerder deze maand telkens aan het langste eind, tot vandaag. Na één break van beide mannen moest er in de eerste set een tiebreak aan te pas komen en daarin trok de 25-jarige Italiaan aan het langste eind.

De partij werd over twee dagen gespeeld vanwege de regenval in Brazilië. Later vandaag speelt de 25-jarige Mager ook nog zijn wedstrijd in de halve finale.