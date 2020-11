Thiem verslaat Tsitsipas in herhaling van finale van vorig jaar

De openingspartij van de ATP Finals was een herhaling van de finale van vorig jaar. Toen was Tsitsipas de Oostenrijker in de tiebreak van de derde set de baas en won voor het eerst in zijn loopbaan het eindejaarstoernooi van de beste acht tennissers van het seizoen.

Thiem had enkele kansen op een break in de eerste set niet benut, maar sloeg toe in de tiebreak. Op zijn eerste setpoint in de tiebreak pakte hij de eerste set. Tsitsipas nam het initiatief in de tweede set met een break en hield die vast. Meteen in de derde set leverde de Griek echter zijn service in. Thiem liep uit naar 3-0 en kreeg op 5-3 op de service van Tsitsipas drie matchpoints. Op het tweede wedstrijdpunt sloeg hij toe.