Thiem verzekert zich in eigen land van finaleplaats

Eerder dit seizoen won Thiem al in eigen land het toernooi van Kitzbühel, maar dat was op zijn favoriete gravelondergrond. Op het hardcourt in Wenen kreeg Thiem de finaleplaats zeker niet cadeau. Tegenstander Berrettini won met 6-3 de eerste set en maakte in de tweede set een break achterstand goed. Thiem knokte zich uiteindelijk toch naar setwinst (7-5), waarna hij het in de derde set afmaakte: 6-3.



Voor Thiem wordt het zijn zesde finale van het jaar. Onlangs won hij nog in Peking door Stefanos Tsitsipas in de eindstrijd te verslaan. Ook in Kitzbühel, Barcelona en Indian Wells was hij in de finale de beste. Alleen op Roland Garros ging Thiem er niet met de hoofdprijs vandoor en moest hij in de finale zijn meerdere erkennen in Rafael Nadal.