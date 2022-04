Thom van de Lagemaat benut coronacrisis om goede basis te leggen voor zijspansucces

|Schaijkenaar Thom van de Lagemaat houdt een familie- én dorpstraditie in ere. De zijspancoureur is voldoende opgewarmd voor de start van het WK zijspancross. Om te laten zien dat de tiende plaats van vorig jaar nog niet het plafond is.

Geen stad of dorp in Nederland heeft zoveel zijspancoryfeeën voortgebracht als Schaijk. Zowel rijders als bakkenisten. Denk aan namen als Benny Janssen, Frans Geurts van Kessel, Roger van de Lagemaat, Gerton Kops en ook in de Schaijkse families Bens en Van der Venne zit de zijspansport diep geworteld.

Maar de vijver droogt op. Dus kwam Thom van de Lagemaat (22), zoon van Roger, op zijn zoektocht naar een geschikte bakkenist uit in België. Voor het tweede jaar vormt hij een tandem met de Vlaming Robbe de Veene (21).

Geboortejaar

,,Het was moeilijker dan gedacht om in Schaijk een geschikte bakkenist te vinden. Eentje die ook op grand prix-niveau wil rijden”, zegt de stuurman van Team 99, verwijzend naar zijn geboortejaar. De Veene zocht eind 2019 via Facebook contact. ,,Hij stuurde een berichtje: ‘Ik hoor dat jij nog geen keuze van bakkenist hebt gemaakt voor 2020. Zou het wat zijn om samen een keer te gaan trainen?’ Door corona viel 2020 in het water. Wel hebben we drie keer samen getraind. Dat beviel zo goed dat we elkaar de hand gegeven hebben voor 2021.”

,,Voor ons team is heel de coronapandemie met al die afgelaste wedstrijden niet eens zo slecht geweest”, vervolgt Van de Lagemaat. ,,Robbe moest nog een stap maken. Hij kwam van de Belgische hobbybond, terwijl ik al grands prix gereden had. We hebben samen heel veel getraind, voordat we in 2021 als team wedstrijden gingen rijden.”

Het debuutjaar in het compacte WK (slechts 4 races) leverde een tiende plaats op. Dit weekeinde start in Markelo een nieuwe WK-reeks. De voorgaande vier wedstrijden om het open Nederlands kampioenschap, met wisselende resultaten, beschouwt Van de Lagemaat als warming-up. De zevende plaats in de tussenstand van het ONK biedt perspectief. ,,We hebben al wel laten zien dat we de strijd aan kunnen gaan met combinaties waar we vorig jaar nog niet bij konden komen.”

Doorbouwen

De Schaijkenaar schrijft de progressie toe aan de vele trainingsuren in de winter, met onder meer een trainingskamp in Spanje. ,,En wat fijn is, wij zijn niet in samenstelling veranderd in tegenstelling tot veel andere teams. Wij konden doorbouwen en dat werpt vruchten af. Robbe woont op twee uur rijden, maar komt vaak voor een heel weekeinde over zodat we veel gedaan kunnen krijgen. Ik woon op mezelf, hij heeft zich de logeerkamer min of meer toegeëigend. Niet alleen op de motor kunnen we het goed met elkaar vinden.”

Volledig scherm Thom van de Lagemaat: ,,Wij konden doorbouwen en dat werpt vruchten af.” © Thomas Segers/Pix4Profs

De fijne kneepjes leerde Thom van de Lagemaat van vader Roger die ooit de zijspanwereld verbaasde door in één jaar WK-punten te scoren als rijder én als (invaller-)bakkenist. Senior vormde jarenlang een span met Gerton Kops. In hun jonge jaren waren hun zonen Thom en Ijen maatjes op de motor, maar beide vrienden ambieerden een carrière als stuurman. Dus zijn Van de Lagemaat (Team 99) en Kops (Team 98) nu rivalen op de crossbaan. ,,Vroeger speelden we motorcross-spelletjes op de computer. Dan maakte ik een rijder met nummer 99 en hij een met 98. Toen al. We zitten in Schaijk in dezelfde vriendengroep, tijdens de cross ben je met je eigen ding bezig. We halen het goede in elkaar naar boven. Ik wil zeker voor hem eindigen, dat geldt andersom ook voor hem, denk ik.”

Wat is de link tussen Team 99 en generaal Patton? Tussen alle sponsor-uitingen op het zijspan van Team 99 springt er eentje uit: die van Le Mess, het 101ste Airborne Museum in Bastenaken. Oprichter en eigenaar van het museum is bouwondernemer en motorcrossliefhebber Hans van Kessel uit Geldermalsen. ,,Ik ken hem van de crossclub Geldermalsen, we trainen daar vaak op het circuit en hij sponsort ons team al vanaf het begin”, verklaart Thom van de Lagemaat. Van Kessel is getrouwd met Helen Patton, de kleindochter van de Amerikaanse generaal George Patton die tijdens de Tweede Wereldoorlog een belangrijke rol speelde in de Slag om de Ardennen.