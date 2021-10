Thriller in Oss: wie van de drie is de nieuwe zijspan-kampioen?

,,Ik kan me niet herinneren dat het in de laatste ronde zo spannend was met drie teams binnen vier punten van elkaar. Het kan nog alle kanten op”, zegt Rien Willems. De persofficier van promotor WSC volgt al bijna een kwart eeuw de zijspancross op de voet en verkneukelt zich bij voorbaat over een thrillerachtige afsluiting. ,,Dit is een droomscenario. Ik durf nog geen tientje in te zetten wie er zondagavond kampioen is.”