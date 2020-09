Tien dagen sport en bewegen: dit is er allemaal te doen tijdens de NOC*NSF Nationale Sportweek

De NOC*NSF Nationale Sportweek, die op 18 september begint, is bedoeld om zoveel mogelijk mensen te laten genieten van sport. In heel Nederland openen honderden clubs, bonden, gemeenten en andere instellingen de deuren. In de gaststeden Eindhoven, Emmen en Nieuwegein vinden extra veel sportactiviteiten plaats.

Time-out in de Dug-out

De ‘Time-out in de Dug-out’ trekt door het land om mooie verhalen op te halen over wat sport met je doet. Elke dag neemt een bekende topsporter plaats in de dug-out met een ‘woordkunstenaar’ om samen hun sportbeleving in woorden te vangen. Bekende namen die deelnemen zijn schrijver en columnist Özcan Akyol, singer-songwriters Rob Dekay, Ruben Annink en Gerson Main, zangeressen Willeke Alberti, Berget Lewis en Sarita Lorena en rapper Brainpower.

Proef de sport

Thema's

Elke dag heeft een eigen thema.

Vrijdag 18 september: opening

Zaterdag 19 september: sportclubs

Zondag 20 september: sport en voeding

Maandag 21 september: ouderen

Dinsdag 22 september: inclusief sporten

Woensdag 23 september: scholen

Donderdag 24 september: duurzaamheid

Vrijdag 25 september: vitaliteit op de werkvloer

Zaterdag 26 september: BeActive Night

Zondag 27 september: outdoor



Meer informatie: nationalesportweek.nl/thema-nsw-2020 Topsporters Rico Verhoeven, Yara van Kerkhof en Roy Meyer zetten zich in voor ‘Proef de sport’. Via de app van Albert Heijn kunnen mensen een sport zoeken, boeken en proeven bij een club in de buurt, geheel gratis. Je leert op die manier niet alleen een sport (opnieuw) kennen, maar proeft ook de sfeer op de club.

Goedenavond Nederland

Sporten kun je altijd, uiteraard ook ‘s avonds. Op zaterdagavond 26 september worden daarom in heel Europa sportactiviteiten georganiseerd tijdens de BeActive Night (de NOC*NSF Nationale Sportweek is onderdeel van de Europese Week van de Sport). In Nederland kan iedereen meedoen aan ‘Goedenavond Nederland’, een work-out in het teken van aangepast sporten. Deze online work-out staat onder leiding van oud-atlete Olga Commandeur, bekend van het tv-programma Nederland in Beweging, en Lienke de Jong, oprichter van het platform Dear Good Morning. Vanuit huis kun je ervaren hoe het voelt om te sporten met een beperking, bijvoorbeeld tien keer blind hooghouden of opdrukken met één hand. Lees er alles over op nationalesportweek.nl/goedenavondnederland.

Accepteer of doneer

Aan de NOC*NSF Nationale Sportweek is een actie gekoppeld voor het Fonds Gehandicaptensport. Via accepteerofdoneer.nl worden work-outs aangeboden en krijg je de keuze: de work-out accepteren (en vervolgens uitvoeren) of doneren. Allebei mag uiteraard ook.

Het programma in de drie gaststeden vind je op nationalesportweek.nl. Wat er in de rest van Nederland te doen is, kun je lezen op de websites van de deelnemende gemeenten, organisaties en clubs.

Wees welkom in een van de drie gaststeden

Drie steden dragen de titel Gaststad van de NOC*NSF Nationale Sportweek. Dat houdt in dat er extra aandacht is voor sport en bewegen. 1. Gaststad Eindhoven | Oog voor expats

Eindhoven afficheert zich graag als dé sportstad van het zuiden. Niet alleen omdat er op topniveau wordt gevoetbald, gezwommen en gehockeyd, maar ook omdat er veel gebeurt op het gebied van breedtesport. Tijdens de NOC*NSF Nationale Sportweek zijn er clinics voor mensen met een beperking, stadsdeelspelen voor de jeugd en een urban sports-dag, waar balkunstenaars hun tricks tonen bij het NK freestylevoetbal. Ook is er een sportmarkt voor expats die werkzaam zijn bij internationale bedrijven in de regio en een voorliefde hebben voor sporten die in het buitenland groot zijn, zoals cricket en padel. 2. Gaststad Emmen | Tegen overgewicht

Emmen is in oppervlakte een van de grootste gemeenten van Nederland, er is alle ruimte om te bewegen. Dat gebeurt al volop maar kan nog beter, want in Zuid-Oost-Drenthe kampen veel mensen met overgewicht en is er sprake van bewegingsarmoede. De NOC*NSF Nationale Sportweek wordt gebruikt om daar iets aan te doen, onder meer door meer kinderen aan het bewegen te krijgen. Emmen opent de week op vrijdag 18 september met een fakkeltocht onder de noemer ‘Een lopend vuurtje door Drenthe’. Wandelaars, aangepast sporters en handbikers leggen om beurten een stukje van de route af. 3. Gaststad Nieuwegein | Speciaal plein

Mensen in beweging helpen, daar draait het om in Nieuwegein. Een moderne sportstad, waar veel nationale sportbonden zijn gevestigd, op hoog niveau aan karate en taekwondo wordt gedaan en sportverenigingen een maatschappelijke functie hebben als ‘huiskamer van de wijk’. De komende tien dagen spelen de activiteiten zich vooral buiten af, bijvoorbeeld op het Beweegplein dat ook na de NOC*NSF Nationale Sportweek blijft bestaan. Blikvangers zijn een sport- en beweegmarkt, een foodtruckfestival met aandacht voor gezonde voeding en een duurzaamheidsdag die in het teken staat van een schone sportomgeving.

Bekijk hieronder een video over de NOC*NSF Nationale Sportweek, dat plaatsvindt tussen 18 en 27 september: