Tierende Serena snapt niets van 'seksistisch' besluit umpire

Heeft Koeman wél de sleutel tegen Frankrijk?

8:33 Voor de vijfde keer in vier jaar speelt Nederland vanavond tegen Frankrijk. Het is een Klassieker in ons voetbal aan het worden, met de wereldkampioen helaas in de rol van Ajax en Oranje als Feyenoord. Een vijfde nederlaag op een rij, valt die te voorkomen?