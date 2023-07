Tijjani Reijnders heeft droomtransfer te pakken en gaat voor 5 jaar tekenen bij AC Milan

Dit staat de renners in de laatste week van de Tour de France allemaal te wachten

Parijs komt in zicht, maar tegelijkertijd is Parijs ook nog ver. Wat staat de renners in de laatste week van de Tour de France allemaal te wachten? Eén ding staat wel zo goed als vast: we krijgen een geweldige strijd tussen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar!