Til: ‘De spaarzame kansjes moet je afmaken, zoals die van mij’

,,De spaarzame kansjes moet je afmaken, zoals ik die in de tweede helft kreeg’’, zo wees Til ook naar zichzelf. Ook Nafoual Bannis kreeg in de eerste helft een goede kans, maar stuitte op doelman Faton Maloku.

Leroy Fer sluit zich daarbij aan: ,,We hebben niks weggeven, maar gezien onze kwaliteiten hadden we meer moeten creëren. Zij verdedigden met tien man en loerden op de counter. We probeerden in de tweede helft snel te wisselen van kant, maar het was moeilijk tegen deze tegenstander.’’