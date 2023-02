Tim van Rijthoven als titelverdediger terug in Rosmalen: ‘Hier is mijn leven veranderd’

Koken & Eten Op kruidenpot­jes zitten ook bacteriën: maak ze schoon als je voedselver­gif­ti­ging wilt voorkomen

Veel gevallen van voedselvergiftiging ontstaan thuis, aldus het RIVM. De meeste bacteriën in de keuken denk je waarschijnlijk te vinden in de keukenhanddoek, vuilnisbak of snijplank, maar uit een nieuwe studie blijkt dat kruidenpotjes nog grotere bacteriemagneten zijn.

