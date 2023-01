Tim van Rijthoven na twee tiebreaks onderuit in India, Tallon Griekspoor wél door

Van Rijthoven, die het toernooi was begonnen met een zege op de Moldaviër Radu Albot, werd in de tweede set bij 3-2 gebroken. De Brabander sloeg direct terug en opnieuw moest een tiebreak de beslissing brengen. Van Rijthoven nam daarin een voorsprong van 4-1, maar hij wist het niet af te maken. Karatsev, die als achtste is geplaatst in Pune, maakte de partij af op zijn derde wedstrijdpunt.

Tallon Griekspoor

Tallon Griekspoor heeft in de tweede ronde wél gewonnen van Marco Cecchinato. De 26-jarige nummer 2 van Nederland versloeg de Italiaan in twee sets: 6-4 6-4. Het was de eerste ontmoeting op het hoogste niveau tussen Griekspoor en Cecchinato, die elkaar op de wereldranglijst weinig ontlopen: 95e en 101e. In de kwartfinales neemt Griekspoor, die in de eerste ronde de Spanjaard Jaume Munar uitschakelde, het op tegen de als eerste geplaatste Kroaat Marin Cilic of de Spanjaard Roberto Carballes Baena.