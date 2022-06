Tim van Rijthoven verzorgt enorme stunt in Rosmalen en verslaat nummer 14 van de wereld

Van Rijthoven is momenteel de nummer 205 van de ATP-ranking en versloeg de Australiër Matthew Ebden al in de eerste ronde. De Roosendaler dwong in de eerste set tegen Fritz een tiebreak af, maar verloor die uiteindelijk met 9-11. De tweede set won hij met 7-5 en en in de derde set was Van Rijthoven met 6-4 te sterk.