Titelhoudster Kerber en nummer één Barty door

Kerber leidde in de tweede set met 3-1, maar het werd nog even spannend doordat Maria terugkwam tot 3-3. Verder dan dat liet de nummer 5 van de wereld het niet komen.



Heel overtuigend was het spel van de 31-jarige Kerber nog niet, maar na de uitschakelingen van Naomi Osaka en Venus Williams kwam het niet tot een nieuwe stunt. ,,Het was een moeizaam duel, tegen een Duitse die erg gevaarlijk is op gras met haar sliceballen", zei Kerber. ,,Het was erg speciaal terug te keren op Centre Court, want er komen veel emoties los.”