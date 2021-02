Titelverdediger Djokovic blijft Zverev op karakter en kwaliteit de baas

In de halve finale neemt Djokovic het op tegen de Russische sensatie Aslan Karatsev, die als Grand Slam-debutant en qualifier eerder vandaag afrekende met de Bulgaar Grigor Dimitrov.



Djokovic had eerder in het toernooi last van een buikblessure. In zijn voorgaande partij tegen de Canadees Milos Raonic, die in vier sets ten onder ging, ondervond Djokovic echter al weinig hinder meer van fysieke problemen. Ook in het duel met Zverev maakte hij een vrijwel fitte indruk.



