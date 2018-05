Titelverdediger Zverev weer naar eindstrijd in München

LIVE: Dennis kan in illuster rijtje komen na geslaagde aanval op Dumoulin

16:20 Na het machtsvertoon van Tom Dumoulin in de tijdrit, verdedigt hij vandaag in de tweede etappe over Israëlische bodem zijn roze leiderstrui. Kan de titelverdediger meteen aanvallen verwachten in de 167 kilometer lange rit van Haifa naar Tel Aviv, die op het lijf geschreven lijkt van de sprinters? Volg het in ons liveblog.