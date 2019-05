Titelverdedigster Halep knokt zich naar derde ronde

Schippers derde op 200 meter, Visser komt tekort voor limiet

21:41 Dafne Schippers is op de 200 meter bij wedstrijden in de Diamond League in Stockholm als derde geëindigd. De tweevoudig wereldkampioene op het nummer liep de race in 22,78, haar beste prestatie van dit seizoen. De Britse Dina Asher-Smith won in 22,18. Jamile Samuel eindigde als nummer zeven, 23,25.