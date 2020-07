Toen de auto van Jos Verstappen in brand vloog

Het debuutjaar van Jos Verstappen in de Formule 1 ging niet bepaald geruisloos voorbij. In de eerste de beste race sloeg de Limburger over de kop en bij zijn derde Grand Prix vouwde hij zijn bolide in de muur van de pitstraat. Beide keren liep het goed af, hoewel die laatste crash nog best een dure grap was. Uiteraard vanwege de schade aan de auto, maar ook omdat er een band loskwam die een tv-installatie torpedeerde.

Tijdens de GP op Hockenheim van 31 juli 1994 - we zijn inmiddels aanbeland bij de vijfde race - werd Jos Verstappen wereldnieuws. Bij de pitstop sproeide er brandstof over de auto en een seconde later verdween de Nederlandse coureur in een vlammenzee. Ook hier viel de fysieke schade wonder boven wonder mee, maar Verstappen vond wel dat het tijd werd om zijn naam op een andere manier in de kranten te krijgen. Prompt reed hij in zijn twee volgende races naar het podium.

Kortom, het was geen moment saai in het eerste jaar van Jos Verstappen. Daarna zouden er nog 96 GP’s volgen, maar met podiumplekken en bizarre incidenten was het gedaan. Uiteindelijk werd het stokje overgedragen aan zoon Max, die 25 jaar na de brand van zijn vader de race op het circuit van Hockenheim wist te winnen.

