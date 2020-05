Toen Formule 1 nog een levensgevaarlijke sport was

Ergens eind jaren negentig loopt voormalig Formule 1-coureur Jochen Mass in Monaco een jonge vrouw tegen het lijf. De Duitser herkent haar niet direct, maar zij hem wel. Ze raken aan de praat. Het blijkt Melanie Villeneuve te zijn en daar schrikt de oud-coureur een beetje van. Mass vertelt haar over de schaduw die nu al zo’n veertien jaar over zijn ziel wordt geworpen. Over het schuldgevoel dat bij vlagen zijn keel dichtknijpt. Maar de vrouw praat dit uit zijn hoofd: de familie Villeneuve verwijt Mass helemaal niets. Er valt een last van zijn schouders.

In de eerste decennia was Formule 1 nog niet de sport die het nu is, de dood reed altijd gezellig met de coureur mee in de cockpit. Snelheid werd nou eenmaal belangrijker gevonden dan veiligheid. In die jaren wemelde het dan ook van de dodelijke ongelukken in de sport, vaak waren er zelfs meerdere sterfgevallen per jaar te betreuren. Een acceptabel neveneffect van de onstuitbare drang naar glorie, vond men. Wielrenners vallen soms, boksers breken soms een neus, F1-coureurs rijden zich soms dood. Risico van het vak.

Het is 8 mei 1982 als Jochen Mass bezig is aan een rustig rondje tijdens de kwalificatie voor de GP van België. Achter hem komt Gilles Villeneuve aangesneld. De Canadees wil Mass inhalen, maar de Duitser wijkt precies op hetzelfde moment uit. De twee klappen op elkaar, Villeneuve slaat over de kop en wordt uit zijn auto geslingerd. De zesvoudig GP-winnaar vliegt 50 meter door de lucht en landt in de hekken. Hij overleeft de crash niet. De 32-jarige Villeneuve laat twee kinderen na. Zoon Jacques zou zich in 1997 tot F1-wereldkampioen kronen, dochter Melanie verloste Jochen Mass jaren later van zijn schuldgevoel.

Volledig scherm Gilles Villeneuve in 1974 met zijn zoontje Jacques. © AFP