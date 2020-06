Toen Marco Pantani nog niet wist wat hem boven het hoofd hing

Marco Pantani merkte rond zijn vijftiende dat hij kaal werd. Nou is dat op zichzelf al vervelend genoeg, maar als je opgroeit in een land als Italië, waar elke willekeurige straatverkoper lijkt weggelopen uit een modetijdschrift, is het al helemaal geen pretje. Zeker als je beschikt over geprononceerde puntige oren. Pantani probeerde het natuurlijke verloop met huidbehandelingen te lijf te gaan, maar het was zinloos. De jonge wielrenner moest leren leven met zijn kaalheid. Il Elefantino werd zijn bijnaam.

In de jaren negentig groeide Marco Pantani uit tot de beste renner van het peloton. Zijn onnavolgbare klimkunsten brachten de Italiaan in 1998 naar eindzeges in de Giro én de Tour. Maar een jaar later, op het hoogtepunt van zijn carrière, kletterde alles in elkaar. Daags na zijn vierde ritzege in de Giro, een daverend machtsvertoon met de roze trui al stevig om de schouders, werd Pantani uit koers gehaald wegens een te hoge hematocrietwaarde.

Het dopingschandaal van de Giro in 1999 markeerde het einde van zijn loopbaan, nooit meer zou de wereld de weergaloze Marco Pantani zien. De bergen in de Alpen en Pyreneeën werden steeds vaker ingeruild voor bergen cocaïne. Pantani dreef richting goot en vond in 2004 de dood op een hotelkamer in Rimini. Hij was 34 jaar oud.