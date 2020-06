Toen Marco van Basten per ongeluk een horrorblessure veroorzaakte

Het is even na half tien op een Zweedse zomeravond als Henrik Andersen vol afgrijzen naar zijn linkerknie zit te kijken. De Deen weet al een slordige 27 jaar hoe zijn eigen knie eruit ziet, maar van dat vertrouwde beeld is niets meer over. Het is de halve finale tussen Nederland en Denemarken op het EK 1992, een toernooi dat voor Andersen voorbij is. Daar heeft de linksback geen doktersdiploma voor nodig.

Enkele seconden eerder is Andersen in botsing gekomen met Marco van Basten. Een ongeluk zonder kwade opzet, maar daar heeft zijn knie even geen boodschap aan. Het gewricht is gebroken, een misselijkmakend beeld dat live en close in miljoenen huiskamers wordt uitgezonden. De hyperventilerende Andersen wordt op een brancard naar de kant gedragen. Denemarken verslaat Nederland na een strafschoppenreeks, waarin diezelfde Van Basten de schlemiel van de avond wordt. Vier dagen later veroveren de Scandinaviërs de Europese titel, dé voetbalstunt van de jaren negentig.

De horrorblessure betekende gelukkig niet het einde van de loopbaan van Andersen. Zijn toptransfer naar Sampdoria ketste weliswaar af, maar in het voorjaar van 1993 stond de Deen weer op het veld. Van Marco van Basten vernam hij nooit meer iets. ,, Ach, moet ik hem dat kwalijk nemen?’’, sprak Andersen later. ,,Zo gaat het in de topsport. Bovendien had Van Basten zelf op blessuregebied in die dagen ook geen makkelijke tijd.’’